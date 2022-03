Bosporus Grill in Herne: Wo Tradition auf Innovation trifft

Herne. Der Bosporus Grill in Herne gilt als erster Dönerladen der Stadt. Der Familienbetrieb hat umgebaut und Neuerungen eingeführt. Welche das sind.

„Der erste Döner in Herne“, sagt Ercan Cakal und gestikuliert dabei mit der Küchenzange in seiner rechten Hand, ehe er wieder flink den Döner auf der Theke vor ihm weiter mit Kraut, Tomaten und Gurken bestückt. „Und der beste in Herne“, sagt der Mann, der den Döner bestellt hat. „Ich komme hier schon seit Jahren hin.“ Ercan Cakal lächelt in sich hinein und nickt.

1987 auf der Bahnhofstraße in Herne: Der Bosporus Grill war damals vielen als „der blaue Tütke“ bekannt. Foto: Privat / oh

Seit 1985 betreibt die Familie Cakal an der Bahnhofsstraße in Herne schon den Bosporus Grill. „Früher nannten uns die Leute ‘der blaue Türke’, weil das Gebäude damals eine blaue Fassade hatte“, erinnert sich Ercan Cakal zurück. Sein Vater Zeki Cakal kam 1972 als Boxer nach München, nahm an den Olympischen Spielen teil. Er blieb in Deutschland; lebte zunächst zwei Jahre in Augsburg, ehe er zu seinen Schwestern nach Herne zog. 1974 holte er die Familie aus Istanbul nach.

Gastronomie in Herne – lesen Sie auch:

Der ehemalige Boxer arbeitete jahrelang in einer Palettenfirma in Bakau, eröffnete 1985 den Bosporus Grill. „Wir haben das Lokal damals von einem Griechen, Jorgo, übernommen“, erzählt Ercan Cakal. Der 50-Jährige half bereits als Jugendlicher im Bosporus Grill aus und übernahm schließlich vor rund 20 Jahren den Betrieb von seinem Vater. „Anfangs waren die Leute noch sehr misstrauisch uns gegenüber, sie kannten den Döner überhaupt nicht.“

Bosporus Grill Herne bleibt ein Familienbetrieb

Mittlerweile ist der Bosporus Grill ein fester Name in Herne und bis heute ein Familienbetrieb durch und durch. Erdal Cakal hilft, genau wie einst sein Vater, seit seiner Jugend aus. Seite an Seite betreiben Vater und Sohn das Lokal, Erdal Cakal will irgendwann die Leitung übernehmen. „Das war für mich immer ganz klar“, sagt der 23-Jährige, der aktuell in Recklinghausen Unternehmenslogistik studiert. „Noch habe ich aber ein paar Jahre hier vor mir“, sagt Vater Ercan. „Ich bin ein Arbeitsmensch.“

Die Corona-Pandemie haben die Unternehmer genutzt, um ihr Traditionslokal umzubauen. „Im laufenden Betrieb hat man für so etwas kaum Zeit“, erklärt Sohn Erdal. „Aber es war an der Zeit und wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen.“ Von der Küche über die sanitären Anlagen bis hin zu dem Innenraum selbst wurde alles rundum erneuert. „Das war mehr Arbeit, als wenn man alles neu gebaut hätte“, sagt Senior-Chef Ercan Cakal. Zwei Baufirmen erneuerten das Lokal, seit Ende Januar hat es wieder geöffnet. „Unsere Gäste haben sich sehr gefreut“, so Ercan Cakal, der täglich selbst seine Kundschaft bedient. „Wir haben mittlerweile eine große Stammkundschaft, viele kennen uns seit Jahrzehnten und haben Erdal aufwachsen sehen.“

Erdal Chakal will den Bosporus Grill in die Zukunft führen. Das Lokal hat nach einem aufwendigen Umbau wieder eröffnet. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Bosporus Grill Herne: Lieferdienst kommt gut an

Seit Februar bietet der Bosporus Grill seinen Gästen auch einen Lieferservice an. „Wir haben einfach festgestellt, dass da eine sehr hohe Nachfrage herrscht“, erklärt Erdal Cakal. Der Mindestbestellwert liege bei 15 Euro und der neue Service werde sehr gut angenommen. „Wir achten auf die Wünsche unserer Kunden“, sagt Cakal. „Deswegen haben wir seit Kurzem auch Kalbsspieß im Angebot und bald auch Vollkornbrot.“ Abgesehen davon sei die Karte aber unverändert. „Das hat sich so einfach etabliert.“

Von traditionell türkischen Speisen wie dem Bohneneintopf Kuru Fasulye über das deutsche Holzfällerschnitzel bis hin zur klassischen Döner-Tasche ist das Angebot sehr breit. Am beliebtesten? „Der normale Döner“, sagt Erdal Cakal. „Wobei gerade viele ältere Kunden auch ganz gerne gegrillte Leber mit Kartoffelpüree und Zwiebeln bestellen. „Nicht so ganz meins“, gibt er grinsend zu.

>>> Bosporus Grill: Eckdaten