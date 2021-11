Ab wann dürfen Menschen in Herne eine Auffrischungsimpfung gegen Corona bekommen? Die Stadt hat die Regeln veröffentlicht.

Auffrischungsimpfung Boostern nach fünfeinhalb Monaten: Diese Regel gilt in Herne

Herne. Wer darf in Herne wann eine Boosterimpfung erhalten? Und durch welchen Impfstoff? Die Stadt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) der Stadt Herne darf nur jenen Menschen eine Boosterimpfung verabreichen, deren zweite Impfung mit Biontech oder Astrazeneca mindestens fünfeinhalb Monate zurückliegt. Das teilt die Stadt mit.

Menschen, die dieses Kriterium für die Auffrischungsimpfung, das so genannte Boostern, nicht erfüllen, dürften den Piks nicht erhalten. Das Boostern, so die Stadt weiter, erfolge mit Biontech oder Moderna, abhängig von den Impfstoffen der Grundimmunisierung. Eine Ausnahme bildeten Personen, die mit dem Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind. Sie könnten weiterhin nach vier Wochen geboostert werden.

Herne: Menschen wurden zurückgewiesen

In den vergangenen Tagen seien bei den Impfangeboten der KoCI vermehrt Personen erschienen, die eine Boosterimpfung erhalten wollten, obwohl ihre Zweitimpfung mit Biontech oder Astrazeneca deutlich weniger als ein halbes Jahr zurückgelegen habe. Diese hätten zurückgewiesen werden müssen, was leider nicht immer auf Verständnis gestoßen sei. Diese Regelungen, so die Stadt abschließend, gelten vorbehaltlich neuer Impfempfehlungen durch die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut.

