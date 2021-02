Fliegerbombe bei Herne kontrolliert gesprengt

In Gelsenkirchen musste eine Fliegerbombe (Symbolbild) an der Europastraße entschärft werden. Auch einige Herner könnten die Detonation gehört haben.

Herne. Kampfmittelräumer haben eine Fliegerbombe in Gelsenkirchen sicher gesprengt. Auch einige Herner könnten die Detonation gehört haben.

Der bei Bauarbeiten am Dienstag (2. Februar) an der Europastraße/Ecke Ostpreußenstraße in Gelsenkirchen gefundene Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist sicher gesprengt worden. Aufgrund der Nähe zum Herner Stadtgebiet könnten auch einige Herner die Detonation gehört haben.

Die Sprengung wurde um 14.15 Uhr vorgenommen, meldet die Stadt. Schäden seien dabei nicht entstanden. Es handelte sich um eine beschädigte, aber noch mit Zünder versehene 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die aufgrund der Beschädigung vor Ort kontrolliert gesprengt werden musste.

Bombe lag in einem Brachstreifen zwischen Regenrückhaltebecken und Europastraße

Der Bereich um die Fundstelle wurde dafür in einem Radius von 150 Metern evakuiert. Wie die Feuerwehr Gelsenkirchen mitteilte, lag der genaue Fundort der Bombe „auf einem Brachstreifen zwischen dem Regenrückhaltebecken und der Europastraße“.

Von der Räumung waren 75 Anwohner betroffen, die den Gefahrenbereich bis 13.30 Uhr verlassen mussten. Eine Sammelstelle wurde coronabedingt nicht eingerichtet. Im Zuge der Entschärfung kam es zu Sperrungen von Straßen und Zuwegungen. Am Dienstagnachmittag konnten alle Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Die Sperrungen wurden aufgehoben.

