Bogestra ist seit 125 Jahren auf Hernes Straße unterwegs

Herne. Für 30 Pfennige fuhren die Straßenbahnen damals von Bochum nach Herne. Für das Jubiläumsjahr plant die Bogestra einige Aktionen.

Nur 13 Monate nach der ersten Straßenbahnfahrt im mittleren Ruhrgebiet gründete sich vor genau 125 Jahren die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, kurz Bogestra, am 13. Januar 1896.

Haltestellen nahe bei den Wirtshäusern

Für rund 30 Pfennige ging es damals – Ende der 1890er Jahre - mit maximal 30 km/h und offenen Plattformen für Fahrer und Fahrgäste unter anderem von Bochum nach Herne. Gehalten werden konnte auf der 6,8 km langen Strecke an 17 festen Haltestellen. Diese waren überwiegend in der Nähe von Wirtshäusern, damit man sich bei schlechtem Wetter unterstellen konnte – so zumindest die offizielle Begründung.

Mit Betriebsbeginn existierten fünf Motorwagen und vier Anhänger. Die Wagen boten innen 16 Personen und auf den offenen Plattformen sieben weiteren Fahrgästen Platz. Im Bau waren kurz vor der Unternehmensgründung bereits weitere Strecken, unter anderem in Gelsenkirchen und Wattenscheid. Und so betrug im ersten Geschäftsjahr die Gesamtlänge der Linien schon 37 km. Die ersten Busse rollten in den 1920er Jahren, nur wenige Jahre dauerte der Einsatz von einigen O-Bussen in den 1950er Jahren.

Fotos und Geschichten aus der Vergangenheit

Wer in Erinnerungen schwelgen möchte, dem sei der dritte Band der „Zeitreise durchs Bogestra-Land“ ans Herz gelegt. Unter dem Titel „125 Jahre ,flott und freundlich durchs Revier‘ (1896 – 2021)“ sind Fotos und Episoden aus der Vergangenheit versammelt. Der Band ist voraussichtlich ab Ende Januar in den Kunden-Centern der Bogestra für 29,80 Euro zu erwerben.

Das Jubiläumsjahr startet direkt mit einer großen Online-Verlosung. Zu gewinnen gibt es ein Ticket2000 Abo Preisstufe A (Laufzeit ein Jahr) sowie 25 x Ticket2000 Monatskarten Preisstufe A. Wer selbst auf Zeitreise gehen möchte, kann das an der Haltestelle Oskar-Hoffmann-Straße der U35 in Bochum tun. „Bewegte Zeiten“ heißt eine Ausstellung, mit der das Jubiläumsjahr dort Fahrt aufnimmt (ab Ende Januar / Anfang Februar). Weitere Aktionen unter anderem: Auf eine Sonderfahrt mit einer historischen Straßenbahn oder einem Bus können sich Besucher beim Tag der offenen Tür voraussichtlich im September freuen. Azubis stellen aus alten Gleisstücken Jubiläumsblöcke her, und auch ein internationales Bogestra-Kochbuch ist geplant.

