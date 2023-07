Bobbycars und Rollatoren: Herner Gemeinde segnet Fahrzeuge

Herne. In Herne werden bald wieder Fahrzeuge aller Art gesegnet: vom Motorrad bis zum Rollator. Wo und wann die Segnungen stattfinden.

Die Pfarrei St. Christophorus Wanne-Eickel wird anlässlich des Festes Heiliger Christophorus – dem Schutzpatron der Reisenden – wieder Fahrzeugsegnungen anbieten. In der Woche ab dem 24. Juli werde die Gemeinde an fünf Standorten in Wanne-Eickel zu verschiedenen Zeiten stehen und anbieten, Fahrzeuge zu segnen, heißt es in einer Mitteilung. „Dies müssen nicht nur Autos sein, sondern es können auch Motorräder, Fahrräder, Roller, Rollatoren, selbst Bobbycars sein.“

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

An folgenden Daten werden die Segnungen angeboten:

Montag, 24. Juli, 9.30 bis 12 Uhr, Parkplatz Wanner Wochenmarkt; 15 bis 17 Uhr, Parkplatz Rewe Mokanski, Hauptstraße 99

Dienstag, 25. Juli, 9.30 bis 11.30 Uhr, Parkplatz Edeka Gronemann

Mittwoch, 26. Juli, 12 bis 15 Uhr, Parkplatz Edeka Koch; 16 bis 18 Uhr, St. Jörgen-Platz

Donnerstag, 27. Juli, 15 bis 17 Uhr, Parkplatz REWE Mokanski, Dorstener Straße 283

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel