Blitzer in Herne: Hier wird die Geschwindigkeit kontrolliert

Herne. Die Stadt Herne und die Polizei wollen auch in dieser Woche wieder Raser schnappen. Wo überall geblitzt wird – hier eine Übersicht.

Die Stadt Herne und die Polizei haben angekündigt, wo sie in dieser Woche von Montag, 19. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrollieren werden. Aber Vorsicht: Neben den angekündigten Standorten kann auch an anderen Stellen geblitzt werden.

Herne: Polizei kündigt Kontrollen in einzelnen Stadtteilen an

Die Polizei verrät nicht die Straßen, in denen sie kontrolliert, sie gibt nur Stadtteile an. In diesen Stadtteilen blitzt die Polizei in dieser 25. Kalenderwoche:

Montag: Börnig

Börnig Dienstag: Wanne

Wanne Mittwoch: Horsthausen

Horsthausen Donnerstag: Herne-Süd

Herne-Süd Freitag: Wanne-Süd

Wanne-Süd Samstag: Crange

Stadt Herne kündigt Kontrollen in mehreren Straßen an

Die Stadt Herne nennt Straßen, in denen sie blitzen will. In dieser Woche soll das hier sein:

Aschebrock

Bahnhofstraße

Burgstraße

Dahlhauser Straße

Eickeler Bruch

Emsring

Florastraße

Holthauser Straße

Juliastraße

Mont-Cenis-Straße

Mülhauser Straße

Neustraße

Nordstraße

Paulstraße

Recklinghauser Straße

Resser Straße

Rottstraße

Schadeburgstraße

Südstraße

Tulpenweg

Unser-Fritz-Straße

Vellwigstraße

Von-der-Heydt-Straße

Von-Waldthausen-Straße

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel