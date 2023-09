In Herne sind zwei Blindgänger gefunden worden.

Herne. In Herne sind am Dienstag zwei Blindengänger gefunden worden. 900 Menschen sind betroffen. Hier gibt’s alle wichtigen Infos im Liveticker.

In Herne sind am Dienstag, 5. September, zwei Blindgänger gefunden worden. Laut Stadt sind in Wanne-Süd im Umfeld der Landgrafenstraße bei routinemäßigen Erkundungsarbeiten zwei 250-Kilo-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Das wichtigste in Kürze:

Die Blindgänger werden noch heute, Dienstag, 5. September, unschädlich gemacht, so die Stadt.

Es werden außerdem heute noch weitere Verdachtspunkte untersucht.

Die Evakuierungsmaßnahmen des Sperrbereichs starten voraussichtlich ab 14 Uhr.

900 Menschen müssen ihre ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Eine Anlaufstelle ist eingerichtet.

Hier alle wichtigen Infos im Liveticker:

11.37 Uhr: Bei der Überprüfung eines weiteren Verdachtspunktes im Umfeld der Landgrafenstraße wurde ein zweiter Blindgänger entdeckt. Das teilt die Stadt jetzt mit. Die beiden 250-Kilogramm-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sollen im Laufe des Tages entschärft werden. Die Überprüfung weiterer Verdachtspunkte dauere an.

9.55 Uhr: Insgesamt sind laut Stadt rund 900 Personen betroffen. Für Personen, die für die Dauer der Sperrmaßnahme keinen anderen Aufenthalt wissen, richtet die Stadt Herne eine Anlaufstelle in der Sporthalle, Im Sportpark 20, ein. Unter der Telefonnummer 02323 16-9320 schaltet die Stadt Herne ab sofort eine Hotline. Die Anwohnerinnen und Anwohner im Sperrbereich werden außerdem per Lautsprecheransage über die Evakuierungsmaßnahmen informiert. Die Entschärfung beginnt, sobald die Anwohnenden den Sperrbereich verlassen haben. „Eine zeitliche Prognose dazu, bis wann die Entschärfung und damit die Sperrmaßnahme dauert, ist nicht möglich“, teilt die Stadt mit.

In dem rot eingezeichneten Bereich müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Foto: Stadt Herne

Die Stadt gibt Tipps zum richtigen Verhalten: Menschen, die ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen, sollten – falls vorhanden – alle Rollläden schließen. Wenn die Möglichkeit besteht, sollten Bewohnerinnen und Bewohner ihre Haustiere mitnehmen. Falls dies nicht möglich ist, können die Tiere in den Wohnungen verbleiben. Beim Verlassen des Gebäudes sollten alle elektronischen Geräte sowie das Licht ausgeschaltet und die Türen verschlossen werden. Gas- und Wasseranschlüsse sollten geschlossen und offene Feuerstellen gelöscht werden. Da nicht abzusehen ist, wie lange die Maßnahme dauert, sollten sich Betroffene darauf einstellen, mehrere Stunden nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren zu können. Die Stadt Herne ruft außerdem alle Menschen dazu auf, Kinder sowie ältere und hilfsbedürftige Menschen beim Verlassen der Schutzzone zu unterstützen.

