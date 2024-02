Blinde Hernerin für außergewöhnliche Arbeit ausgezeichnet

Herne Die blinde Hernerin Miriam Palermo wurde mit ihrem Projekt bei einem deutschlandweiten Award ausgezeichnet. In dieser Kategorie wurde sie geehrt.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer bei den „Futuremakers Awards“ in Frankfurt für außergewöhnliche und inspirierende Projekte, Arbeiten und Ideen ausgezeichnet. In der Kategorie „Sehbehinderung“ wurde Miriana Palermo aus Herne mit ihrem Projekt „Ohne Umwege Coaching – Zu Deiner besten Vision“ ausgezeichnet. Neben der Auszeichnung hat sie 1500 Euro sowie ein individuelles Coaching-Paket erhalten.

Bei ihr bekommen alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion und Sexualität und insbesondere Menschen mit einer Sehbehinderung die Möglichkeit, ein individuelles und passgenaues Coaching in allen Lebenslagen zu bekommen, heißt es in einer Mitteilung zur Verleihung der Awards.

Weitere Nachrichten aus Herne:

Miriana Palermo habe mit ihrer Ausbildung zum Bachelor of Arts in Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt „Soziale Arbeit“ und zum systemischen Coach die Grundlage für ihr Business gelegt, heißt es weiter. Durch ihre eigene Sehbehinderung sei sie in der Lage, sich in die Gefühlswelt von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen hineinzuversetzen und bringe so die optimalen Voraussetzungen mit, um behinderten Menschen zu helfen, so die Veranstalter.

Da es nur wenige Angebote für barrierefreien Coachings gebe, habe für sie außer Frage gestanden, dass sich Inklusion auch im Coaching-Angebot widerspiegeln müsse, sagt Palermo. Mit ihrem Angebot „Ohne Umwege! Coaching zu Deiner besten Version“ wolle sie Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen zu ihrer besten Version von sich selbst verhelfen und Inklusion in Deutschland vorantreiben. Die Jury sehe in dem Angebot von der Hernerin einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von behinderten Menschen.

Der Preis wird jährlich seit 2021 in den Kategorien Female Empowerment, Business Progress, Social Impact und Visual Impairment vergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel