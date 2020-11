Bläsergottesdienst zum Buß- und Bettag auf YouTube

Herne. Seit 1909 ist der Bläsergottesdienst zum Buß- und Bettag Tradition. Jetzt zieht der CVJM-Posaunenchor um ins Internet. Am Mittwoch live ab 19 Uhr.

Der CVJM Herne hat sich wegen der Corona-Pandemie dazu entschieden, den traditionellen Bläsergottesdienst zum Buß- und Bettag in Form einer aufwendig produzierten Online-Andacht zu präsentieren. Die YouTube-Premiere beginnt am Mittwoch, 18. November, um 19 Uhr.

Das leitende Thema dieser Andacht sei die „Distanz“, welche 2020 in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sei, heißt es. Pfarrerin Melanie Jansen und CVJM-Jugendreferent Holger Spies beschäftigen sich in ihren Ansprachen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Zusammenleben.

Popsong „From A Distance“ aufwendig produziert

Der Posaunenchor hat zu diesem besonderen Tag den Popsong „From A Distance“ aufwendig produziert. Er ist ein zentraler Teil der 30-minütigen Online-Andacht. Die Tonspur wurde im Home-Recording aufgenommen. Chorleiter Stefan Wilhelm hat die Aufnahmen anschließend wieder zu einem Ganzen zusammengefügt. Das Musikvideo interpretiert zudem den Liedtext des Originalsongs und die gegenwärtige Situation der Chormitglieder.

Seit März mussten der Proben- und Konzertbetrieb zeitweise eingestellt werden. Unter dem Hashtag #alarmstuferot melden sich dieser Tage viele Künstlerinnen und Künstler und Angehörige der Kulturbranche und machen auf ihre Not aufmerksam. „Zwar ist der Posaunenchor nicht unmittelbar von Einnahmen abhängig, doch treffen die Corona-Maßnahmen auch die Arbeit der CVJM-Bläser und Bläserinnen sehr“, so Chorleiter Stefan Wilhelm. Wie in einem Live-Gottesdienst wird am Ende der Videoaufzeichnung um eine Kollekte zu Gunsten der Arbeit des Posaunenchores gebeten.

Link zum YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/CVJMHerne

Link zur Online-Kollekte: https://www.gooding.de/donation/cvjm-herne-35757