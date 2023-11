Black Friday: Restaurant in Herne verkauft Döner für 1 Euro

Herne. An diesem Freitag ist „Black Friday“. In Herne beteiligt sich auch ein Restaurant an der Rabattschlacht: Dort gibt es jeden Döner für 1 Euro.

Ein Restaurant in Herne hat sich für den „Black Friday“ an diesem Freitag, 24. November, eine besondere Aktion überlegt: Bei Tok Yat am Herner Bahnhof kostet jeder Döner – egal ob aus Hähnchen, Hack- oder Steakfleisch – an diesem Tag nur 1 Euro. Das Restaurant rechnet mit einem Ansturm.

Tok Yat an der Bahnhofstraße 136 ist mehr als „nur“ ein Imbiss, das haben wir in unserem WAZ-Gastro-Check bereits festgestellt. An diesem Ort gibt es Gastronomie, Bäckerei und Konditorei in einem. Auf der Speisekarte stehen auch drei Döner.

Das Restaurant Tok Yat am Bahnhof Herne wirbt für seine Aktion am „Black Friday“. Foto: Bianca Engelen / WAZ

Der aus Hackfleisch kostet normalerweise 6,50 Euro, der aus Hähnchen 6 Euro und der aus Steakfleisch 8 Euro. Am Black Friday, sagt Mitarbeiter Murat Kalo, gibt’s jeden Döner nun für einen Euro – und zwar in der Zeit zwischen 12 Uhr und Mitternacht.

Kalo rechnet mit einem Ansturm von Dönerfans. Kommen Dutzende? Hunderte? Vielleicht sogar über 1000, meint er. Gibt’s denn auch genug Döner für jeden? „Keine Sorge“, so der Mitarbeiter, „wir haben genug Fleisch da.“

Adresse: Bahnhofstraße 136, Herne, Telefon: 0163 2254957, Internet: tokyat-baeckerei.eatbu.com, Öffnungszeiten: 5 bis 0 Uhr

