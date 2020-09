Bisher 18.600 Anträge: Countdown für Herner Briefwahl läuft

Herne. Wer in Herne noch an der Briefwahl teilnehmen möchte, muss sich beeilen. Was Wähler kurz vor dem Urnengang sonst noch wissen müssen.

Der Countdown läuft für die Kommunalwahl am Sonntag: Wer jetzt noch an der Briefwahl teilnehmen möchte, muss sich sputen. Rund 18.600 Menschen können sich dagegen zurücklehnen: Sie haben bereits bis Mittwoch entsprechende Unterlagen bei der Verwaltung beantragt. Das berichtet Bianca Hudziak vom städtischen Team Wahlen.

Stadt hofft auf eine höhere Beteiligung

Bianca Hudziak und Sebastian Reißig vom städtischen Wahlteam mit einem Stimmzettel für die Wahl des Ruhrparlaments, das ebenfalls am 13. September gewählt wird. Foto: loc

Die von der Verwaltung gemeldete Zahl bezieht sich allerdings „nur“ auf die Zahl der verschickten Anträge. Ob die Empfänger wirklich per Briefwahl abstimmen, ist letztlich deren Entscheidung. Bei der Kommunalwahl 2014 gab es am Ende 11.484 Briefwähler. Eine Prognose, ob die Wahlbeteiligung diesmal insgesamt höher ausfallen könnte als 2014, wagt die Stadt nicht. „Ich hoffe es“, sagt Hudziak.

Vor sechs Jahren lag die Beteiligung bei 42,2 Prozent. An der OB-Wahl 2015 beteiligten sich sogar nur 29,9 Prozent aller Stimmberechtigten. Und noch eine Zahl: Für die ebenfalls am Sonntag stattfindende Integrationsratswahl sind bisher rund 2100 Anträge auf Briefwahl bearbeitet worden (5,9 Prozent).

„Leider erreichen uns immer wieder Anrufe, dass Wahlbenachrichtigungen nicht zugestellt worden sind“, sagt Bianca Hudziak. Im Extremfall habe die Post am 23./24. August verschickte Wahlbenachrichtigungen sogar erst am 3. September zugestellt. Die Stadtmitarbeiterin weist darauf hin, dass am Wahltag unter Vorlage des Personalausweises, Reisepasses oder Identitätsausweises eine Stimmabgabe im zuständigen Wahllokal möglich sei. Wer nicht wisse, wo sein Wahllokal sei, könne dies auf www.herne.de durch einen „Wahlraumfinder“ ermitteln. Informationen gebe es auch unter 02323 161609. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Briefwahllokale noch bis Freitag geöffnet

Bürgern, die ihre Stimme jetzt noch per Briefwahl abgeben wollen, empfiehlt die Stadt eine persönliche Vorsprache in den Briefwahllokalen im Rathaus Herne, Raum 233, oder im Rathaus Wanne, Raum 30, sowie für die Integrationsratswahl im Fachbereich Immobilien und Wahlen im Technischen Rathaus Wanne an der Langekampstraße 36, Raum B.608 (Öffnungszeiten für alle: Do und Fr, 8 bis 18 Uhr).

Am Wahlabend wird die Stadt ab circa 18.30 Uhr auf ihrer Homepage Ergebnisse veröffentlichen. Eine Präsentation im Rathaus, so wie bei früheren Kommunalwahlen üblich, finde wegen der zuletzt geringen Resonanz nicht mehr statt, so Bianca Hudziak. loc

Weitere Informationen u.a. zum Wahlwochenende (Erkrankungen, Vollmachten, Abgabefristen etc.) gibt es ebenfalls auf www.herne.de (Kommunalwahlen).