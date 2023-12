Bis in den Tod: Hernerin spendete 30 Jahre lang Trost

Herne Die Krankenhaus-Seelsorgerin Karola Rehrmann nimmt Abschied: Über 30 Jahre lang spendete sie sterbenden Menschen und ihren Angehörigen Trost.

Kein Kummer ist ihr fremd: 31 Jahre lang hat die Krankenhaus-Seelsorgerin Karola Rehrmann am Evangelischen Krankenhaus (EvK) Herne schwerkranken oder sterbenden Menschen und ihren Angehörigen in schweren Stunden auf der Palliativstation Trost gespendet, sie beraten und unterstützt. Kurz vor Weihnachten nimmt die gebürtige Wanne-Eickelerin nun Abschied.

Ihre Arbeit am EvK begann Karola Rehrmann am 1. Januar 1992, nur drei Monate vor der Eröffnung der Palliativstation, teilt der Förderverein Palliativstation mit. Von Anfang an habe sie die Hälfte ihrer Arbeitszeit der Seelsorge von Schwerstkranken und Sterbenden auf der Palliativstation gewidmet: „Menschen am Ende ihrer Lebenszeit begleiten zu dürfen, ist für mich bis heute ein einzigartiges Geschenk und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit“, sagt Rehrmann. „Ich durfte in Gesprächen, Ritualen und durch Zuhören Anteil nehmen. Ich durfte dicht an den Sorgen, Ängsten und auch froh machenden Momenten ,dran‘ sein, existenzielle und spirituelle Themen aufgreifen und Leben mit Brüchen und Grenzen wertschätzen. Das ist etwas ganz Besonderes und war für mein gesamtes bisheriges Leben prägend.“

Ihre Aufgabe sei es gewesen, gemeinsam im Team mit Haupt- und Ehrenamt und mit Patientinnen und Patienten sowie Zugehörigen auszuloten, welche Art von Unterstützung und Begleitung in der momentanen Situation notwendig und hilfreich ist. Besonders dankbar sei sie für die enorme Unterstützung durch Ehrenamtliche: „Ob Gedenkgottesdienste, Sommertreffen oder Öffentlichkeitsarbeit: Ohne ihre wertvolle Arbeit wäre vieles nicht möglich gewesen.“

Freut sich nun aufs Reisen: Karola Rehrmann. Foto: Arne Pöhnert

Nach ihrem Abschied aus dem Krankenhaus möchte Rehrmann nun kürzertreten. Sie freue sich etwa auf Reisen. Und sie will ihr Engagement in die Öffentlichkeits- und Netzwerk-Arbeit für eine gute palliative Versorgung in und um Herne stecken.

