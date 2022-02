„Biggest Loser“ im Duell-Modus: Hernerin muss sich beweisen

Herne. In Folge neun der Abnehmshow stand eine Neuerung an. Die Hernerin Becki trat zum Duell gegen ihre Ex-Teampartnerin an - mit diesem Ergebnis.

In Woche neun der Sat.1-Abnehmshow „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ werden aus Partnern Konkurrenten. Für die Hernerin Becki bedeutet das, sie muss sich im Duell-Modus gegen ihre bisherige Teampartnerin Linda durchsetzen. Die 26-Jährige Hernerin ist geschockt: „Ich möchte gar nicht gegeneinander antreten“, sagt sie. Dem „psychischen Druck“, wie sie es nennt, hält Becki dann aber besser stand als ihre Konkurrentin. „Die Becki ist stark“, zeigt sich Trainer Ramin Abtin beeindruckt.

Als Fachangestellte für Bäderbetriebe ist Becki bei der Wochenchallenge voll in ihrem Element. „Ich habe nur gesehen – Wasser“, freut sich die Hernerin, „da habe ich die ganzen Wochen drauf gewartet!“ Im Duell-Modus müssen die Kandidaten in einem Pool nach Zahlen tauchen. Die schwimmbegeisterte Becki setzt sich dabei klar gegen ihre Ex-Teampartnerin Linda durch. Als Siegerin erhält sie einen Gewichtsbonus von 500 Gramm, der ihr später auf der Waage zugutekommt.

Gewichtsbonus verhilft Becki in die nächste Runde

Auch das Wiegen steht in Woche neun im Zeichen des Duells. „Ich will einfach nur nicht nach Hause“, blickt Becki dem Gang auf die Waage nervös entgegen. Statt der erhofften zwei Kilo hat sie diese Woche nur 1,5 Kilo verloren und damit 200 Gramm weniger als Konkurrentin Linda. Doch der Gewichtsbonus aus der gewonnen Challenge verhilft Becki in die nächste Runde – mit 0,8 Prozent Vorsprung.

Nach dem Wiegen müssen sie noch bangen, am Ende der Folge ist klar: Nicht nur Becki ist eine Runde weiter, auch ihre Freundin und Ex-Teampartnerin Linda darf bleiben. Foto: Leben leicht gemacht / SAT.1

„Der Bonus hat mir den Arsch gerettet“, stellt Becki fest. „Da ganz knapp zu gewinnen, ist ein schönes Gefühl. Gleichzeitig konnte ich mich nicht richtig darüber freuen.“ Becki darf im Camp bleiben und ihr Ziel weiterverfolgen, das sie selbst in der Folge so formuliert: „Mich wohlfühlen in meinem Körper“. Das Camp verlassen müssen Nico und Philipp; Linda zieht am Ende doch noch in die nächste Runde ein.

„Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ läuft immer sonntags um 17.30 Uhr in Sat.1 oder jederzeit auf der Streamingplattform Joyn.