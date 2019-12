Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewerber gesucht

Aktuell bildet die Steag 58 gewerblich und technische Auszubildende aus. Bevor sie in den Abteilungen eingesetzt werden, besuchen sie 18 Monate lang die betriebseigene Werkstatt.

Noch lernen sie in Duisburg-Walsum und bis Sommer 2020 am mittlerweile stillgelegten Kraftwerk in Lünen. Dieses Gelände geht Ende 2019 in neue Hände über.

Aktuell sucht die Steag Bewerber für den Ausbildungsstart im September 2020. Infos unter www.steag.com