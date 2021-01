Bewegungseinschränkungen wegen Corona könnten Herne treffen

Herne. Bund und Länder haben sich auf Bewegungseinschränkungen in Hotspots geeinigt. Diese Maßnahme könnte auch Herne treffen.

Der Grund: Zu den Maßnahmen zählt eine Beschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort. Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Und diese 7-Tage-Inzidenz lag in Herne am Dienstag bei 203,9. Allerdings: Da am vergangenen Mittwoch, 30. Dezember, 114 neue Fälle gemeldet worden waren, könnte der Wert wieder unter 200 sinken, weil diese nun wieder aus der Statistik herausfallen und falls deutlich weniger neue Fälle gemeldet werden. Das war in den vergangenen Tagen der Fall. Das wirft Fragen bei der Umsetzung der Beschränkung des Bewegungsradius' auf: Wenn eine Stadt wie Herne ständig um diesen Wert herum pendelt, gelten die Beschränkungen an einem Tag und am anderen nicht? Auch die Frage nach Ausnahmegenehmigungen stehen im Raum.

Die Stadt Herne stand am Dienstag nicht mehr für eine Stellungnahme zur Verfügung. Sie wird am Mittwoch im Krisenstab über die neue Entwicklung beraten. Herner Reaktionen auf die Lockdown-Maßnahmen lesen Sie am Mittwoch.