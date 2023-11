Blaulicht Betrugsversuch: Herner (17) spricht Kripobeamten an

Herne/Marienheide-Schemmen. Dumm gelaufen: Bei einem Betrugsversuch haben ein Herner (17) und zwei Komplizen ausgerechnet einen Polizisten angesprochen. Das war ihre Masche.

Falsche Spendensammlung: Ein Herner (17) und zwei junge Hagener (16 und 18) sind bei einem mutmaßlichen Betrugsversuch ausgerechnet an einen Polizisten geraten.

Das Trio sprach den Kripobeamten am vergangenen Freitag, 10. November, auf dem Parkplatz eines Rewe-Marktes in Marienheide-Schemmen (Oberbergischer Kreis) an, berichtet die Polizei. Sie baten ihn um eine Spende für eine Sammlung für behinderte und taubstumme Kinder für die Hilfsorganisation „Handicap International“. Diese Organisation warne auf ihrer Homepage ausdrücklich vor derartigen betrügerischen Sammlungen, betont die Polizei.

Der Kriminalbeamte machte die drei mutmaßlichen Betrüger mit einem Kollegen dingfest und stellte eine Spendenliste sicher.

