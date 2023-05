Betriebshof: Herner SPD fordert Aufklärung über Missstände

Herne. Die Missstände im erst 2020 eröffneten Zentralen Betriebshof der Stadt haben nun ein politisches Nachspiel. Wie die SPD das Thema aufgreift.

In einem internen Rundbrief hat die Verdi-Betriebsgruppe der Herner Stadtverwaltung zahlreiche Missstände auf dem erst 2020 eröffneten Zentralen Betriebshof (ZBH) beklagt. Der Stadtspitze warf das Gremium - ihm gehören auch Mitglieder des städtischen Personalrats an – vor, zu wenig zur Beseitigung der Missstände zu tun. Nun greift die SPD das Thema auf und fordert von der Verwaltung einen Sachstandsbericht zur Situation in der für knapp 12 Millionen Euro gebauten Einrichtung an der Meesmannstraße in Holsterhausen.

Für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligung und Immobilien hat die SPD-Ratsfraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Sozialdemokraten kommen darin zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Verdi-Betriebsgruppe: „Nach nicht einmal drei Jahren nach der Fertigstellung zeigen sich bereits deutliche Mängel, die teilweise zu Zuständen führen, die zu erheblichen Einschränkungen für die Belegschaft führen“, erklärt die SPD-Stadtverordnete Manuela Lukas.

Manuela Lukas ist Sprecherin der Herner SPD-Ratsfraktion im Ausschuss für Finanzen, Personal und Immobilien. Foto: SPD

Die SPD-Fraktion führt auch einige Beispiele an und verweist unter anderem auf die nicht ausreichende Belüftung in Sanitätsräumen, das Fehlen eine Stiefelwaschanlage sowie einer Waschmaschine zur Reinigung der verschmutzten Arbeitskleidung und Baumängel bei den Carportanlage weist Mängel an der Bausubstanz auf.

Neu sind die Klagen von Stadtmitarbeitenden allerdings nicht: Seit der ZBH-Eröffnung listet der städtische Personalrats diese sowie weitere Mängel regelmäßig in seinen Jahresbilanzberichten auf. loc

Der Ausschuss für Finanzen, Personal und Immobilien tagt am Donnerstag, 4. Mai, um 16 Uhr im Herner Rathaus (großer Sitzungssaal).

