„Bester Escape Room des Jahres“: Herner Theater nominiert

Herne Das kleine Theater Herne ist mit seinem Escape Room für den Award „Bester Escape Room des Jahres“ nominiert. Abstimmung läuft bis Ende Februar.

Das kleine Theater in Herne ist mit seinem Escape Room „Das ewige Licht“ für die Auszeichnung „Bester Escape Room des Jahres“ nominiert. Initiiert wird der Award vom Escape Room Newscenter. Das Rätselspiel, das aus einer Notlösung in Corona-Zeiten entstanden ist, habe sich mittlerweile zu Deutschlands einzigem Escape Room in einem Theater etabliert, so Darsteller Benno Janßen. Er spielt den Hausmeister, den es in dem Escape-Spiel zu retten gilt. Mittlerweile gebe es so viele Anfragen, dass mit Wartezeiten zu rechnen sei. Bis Mitte Mai sei das Rätselspiel restlos ausgebucht. Gespielt werde in einer Gruppe von maximal acht Personen, erklärt Janßen.

Das Besondere ist, dass im ganzen Theater gespielt wird - sei es die Bühne, das Foyer oder die Garderobe. Eine Altersbegrenzung gebe es nicht, sowohl Jung und Alt seien zum Rätseln gerne im kleinen Theater Herne gesehen, sagt der Darsteller. Die Nominierung zum besten Escape Room des Jahres sei durch die Jury selbst gekommen, die das Rätsel um das ewige Licht selber versucht habe zu lösen.

Die Abstimmung geht noch bis Ende Februar, der Gewinner wird Anfang März bekannt gegeben. Unter folgendem Link kann abgestimmt werden: https://bit.ly/ernc-awards-2023

