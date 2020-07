Bereitschaftspolizisten ziehen Herner (27) aus dem Verkehr

Herne/Bochum. Weil auf dem Nummernschild seines Autos das blaue EU-Schild überklebt war, fiel Herner (27) der Polizei in Bochum auf. Die fand noch mehr.

Ein 27-jähriger Mann aus Herne ist am Mittwoch der Polizei in Bochum gleich in mehrfacher Hinsicht aufgefallen. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Nummernschild überklebt

Es war gegen 17 Uhr, als der Herner gerade seinen Wagen an der Hans-Böckler-Straße in der Bochumer Innenstadt parkte, wo Bereitschaftspolizisten auf ihn aufmerksam wurden. Denn auf den Nummernschildern des Autos war das blaue EU-Feld mit schwarzen Aufklebern verdeckt worden. Als die Polizisten ihn auf die Ordnungswidrigkeit aufmerksam machten, entfernte der 27-Jährige die Aufkleber.

Die weitere Kontrolle ergab: Der Herner stand unter dem Einfluss von Drogen. Sein Beifahrer, ein 21-Jähriger aus Bochum, hatte Drogen bei sich. Außerdem fand sich in der Fahrertür ein Totschläger.

Drogen und Totschläger sichergestellt

Die Beamten stellten die Drogen und den Totschläger sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Dem Herner wurde anschließend auf der Wache eine Blutprobe entnommen.