Bentophos gegen Algenwachstum: Fische werden abgefischt

Herne. Um das Wachstum vom Algen zu vermindern, wird in Herner Teiche Bentophos eingeführt. Deshalb werden die Fische in andere Gewässer umgesetzt.

Der Fachbereich Stadtgrün wird in der Woche ab Montag, 9. August, an den Zwillingsteichen im Gysenberg in Herne eine Abfischaktion durchführen. Hintergrund des Abfischens sei das eine Woche später geplante Einbringen von Bentophos in das Gewässer. Bentophos sei ein Phosphorfällmittel, das darauf abziele, das Wachstum von Blaualgen so stark wie möglich zu vermindern, um dadurch das Wachstum von niedrigwüchsigen Wasserpflanzen zu fördern, teilt die Stadt mit.

Das Mittel sei für die Fische völlig ungefährlich. Es sei jedoch zu befürchten, dass es von größeren Fischen aufgewirbelt werde und es dadurch zu Einschränkungen in der Wirkung komme. Daher würden die Fische in ein anderes Gewässer umgesetzt. Die gesamte Aktion sei Teil eines Maßnahmenpaketes, das 2020 durch ein Planungsbüro zur Verbesserung der Gewässersituation für die Teiche im Gysenberg und Ostbachtal erarbeitet wurde, so die Stadt.

