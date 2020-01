Herne. Nach Bottrop und Oberhausen nun Herne: Benjamin Eisenberg lädt ein zur Kleinkunst-Mix-Show in den Flottmann-Hallen. Mit bekannten Gesichtern.

Benjamin Eisenberg lädt zum Neujahrskabarett nach Herne

Seit neun Jahren lädt Benjamin Eisenberg in seiner Heimatstadt Bottrop zum „Neujahrskabarett“, seit drei Jahren ins Oberhausener Ebertbad und nun gibt es die Premiere für die beliebte Kleinkunst-Mix-Show zum Jahresbeginn in Herne: Am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, begrüßt Eisenberg vier Kleinkunst-Kollegen in den Flottmann-Hallen an der Straße des Bohrhammers.

Zwei musikalische Kabarett-Kollegen und ein Frauen-Duo

Klavierkabarettist Matthias Reuter Foto: OH

Um dem Publikum einen abwechslungsreichen Abend aus Stand-up-Comedy, Polit-Satire, Poetry und Musikkabarett zu bieten, hat Benjamin Eisenberg ganz unterschiedliche Bühnenkünstler eingeladen. Da wäre zunächst der Klavierkabarettist Matthias Reuter, in Herne bekannt als „Tegtmeier“-Preisträger. Er gewann kürzlich erst für sein aktuelles Programm „Wenn ich groß bin, werd’ ich Kleinkünstler!“ den „Dresdner Satirepreis“. Zweiter im Bunde ist Helmut Sanftenschneider, der sich in Herne durch viele Shows und als Moderator einen Namen gemacht hat. Er spielt Auszüge aus „Der Gitarrenflüsterer“. Und schließlich runden mit „die Becker und Frau Sierp“ (alias Thekentratsch) zwei Publikumslieblinge, die sich sarkastisch an die Gurgel gehen, den Abend ab.

Tickets kosten im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen wie Stadtmarketing (Kirchhofstraße 5) 17/12 Euro, an der Abendkasse 22/17 Euro.