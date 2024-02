Beliebter Cranger-Kirmes-Treffpunkt veranstaltet Ü30-Party

Herne Eine Bar auf der Cranger Kirmes hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Nun gibt‘s eine Ü30-Party in Herne.

Auf der Cranger Kirmes hat sich die Mexo-Bar in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Nun haben die Macher der Mexo-Bar neue Pläne. Mitte März wird in Herne eine Ü30-Party steigen. Stattfinden wird die Feier am 16. März im Shamrockeye.

„Feiern bei Currywurst, Pommes, geilen Burgern und nem frischgezapften Pilschen . . .ganz wie es sich im Ruhrgebiet gehört“, kündigen die Veranstalter der Mexo-Bar an. Sie veranstalten die Party gemeinsam mit dem Bartz-Catering. Natürlich werde es auch eine kleine Auswahl an Cocktails am Start und el chumbo, den beliebten Kaktusfeigenlikör, geben, heißt es in der Ankündigung.

Als Highlight des Abends ist die ehemaligen Kirmeskönigin „Angelique“ angekündigt. „Tanzt mit zu beliebten Partyhits und dem neuesten und besten aus den Charts, trefft alte und neue Freunde und werdet, auch außerhalb der Kirmes, ein echter Mexocaner“, so die Veranstalter.

Tickets kosten 10 Euro unter eventfrog.de. Los geht es um 19 Uhr, Ende ist um 3 Uhr am Shamrockring 1. Weitere Infos gibt es unter 02325/9569112.

