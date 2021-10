Bei zwei Radunfällen sind zwei Herner verletzt worden

Herne. Bei zwei Verkehrsunfällen in Herne sind am Freitag, 29. Oktober, eine 74-jährige Radfahrerin und ein 22-jähriger Radfahrer verletzt worden.

So schildert die Polizei die Unfälle: Gegen 9.10 Uhr fuhr der 22-jährige Radfahrer aus Herne den abschüssigen Radweg an der Roonstraße entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann wurde dabei verletzt, eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bei einem weiteren Radunfall ist eine 74-jährige Hernerin leicht verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand stand sie gegen 11 Uhr mit einem weiteren Radfahrer (75 Jahre, aus Herne) mit ihrem Rad an der Ampel an der Kreuzung Westring/Bochumer Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der Mann unvermittelt nach rechts und fiel mit dem Rad auf die 74-Jährige. Der Mann blieb unverletzt, die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen klärt das Verkehrskommissariat die genaue Unfallursache.

