Bei der Herner Stadtverwaltung wird am Mittwoch gestreikt

Verdi setzt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst fort: Für Mittwoch, 14. Oktober, ruft die Gewerkschaft die Mitarbeiter der Herner Stadtverwaltung erneut dazu auf, ganztägig die Arbeit niederzulegen.

Das geht aus einem Streikaufruf hervor, der am Montagmorgen von Verdi veröffentlicht worden ist. Und für die kommende Woche zeichnen sich bereits weitere Einschränkungen ab. In einer städtischen Kita ist Eltern am Montagmorgen signalisiert worden, dass es am Dienstag, 20. Oktober, erneut zu Streikmaßnahmen kommen könnte.

Am 1. Oktober waren alle städtischen Kitas geschlossen

Zum zweiten Mal im Rahmen der aktuellen Tarifauseinandersetzungen ruft die Gewerkschaft Bedienstete der Stadt zum Warnstreik auf. Am Donnerstag, 1. Oktober, waren nach Angaben von Verdi Herne weite Teile der Verwaltung lahmgelegt und auch alle 18 städtischen Kitas geschlossen. Eine zentrale Streikveranstaltung wird am Mittwoch aufgrund der Pandemie nicht stattfinden.

Kritik an den Streikmaßnahmen in der Pandemie begegnet Verdi unter anderem mit dem Hinweis, dass die Arbeitgeber darauf bestanden hätten, die Tarifverhandlungen im Corona-Herbst durchzuführen und eine Verschiebung auf 2021 abgelehnt hätten. Und: Die Mitarbeitenden müssten für ihre wichtige Arbeit angemessen entlohnt werden.

Gewerkschaft fordert mehr Geld

Die Gewerkschaft fordert von den Arbeitgebern in den Kommunen und im Bund unter anderem eine Erhöhung der Tariflöhne um 4,8 Prozent, 100 Euro monatlich zusätzlich für Auszubildende, Studierende und Praktikanten. Die Stadt beschäftigt derzeit rund 3000 Mitarbeiter - 2300 Angestellte sowie 700 Beamte.

Auch der ÖPNV ist bisher in Herne zweimal bestreikt worden: Am vergangenen Donnerstag und am 29. September standen alle Busse und Bahnen still.