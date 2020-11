Befragung zum Befinden von Herner Viertklässlern gestartet

Herne. Eine Befragung von Herne Viertklässlern soll Aufschluss über deren Wohlbefinden liefern. Aus den Ergebnissen sollen Angebote entwickelt werden.

Zum ersten Mal ist am Montag, 16. November, die UWE-Befragung in allen vierten Klassen in Herne gestartet. Die Studie läuft im November und Dezember und soll Erkenntnisse zum Wohlbefinden der Viertklässler auch in der Corona-Pandemie bieten, teilt die Stadt mit. Als bundesweit erste Stadt startete Herne im Jahr 2017 die Befragung von Siebt- und Neuntklässlern zu „Umwelt – Wohlbefinden –Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ (UWE) .

Bei der aktuellen Studie würden die Viertklässler an allen Herner Grundschulen und an einzelnen Schulen in Herten, Mülheim an der Ruhr und Duisburg zu ihrem Wohlbefinden befragt. „Dieses Mal gibt es auch Fragen dazu, wie es den Viertklässlern in der Corona-Pandemie geht“, erzählt Jan Schröder, Leiter des Kommunalen Bildungsbüros. Die Kinder füllten Fragebögen aus. Es gehe um ihre soziale und emotionale Entwicklung, ihre körperliche Gesundheit, Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen sowie Freizeitverhalten und ihre Schulerfahrungen.

Umgebungsraum der Schüler kann kindgerecht gestaltet werden

Das Ziel der Wissenschaftler vom Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR) der Ruhr-Universität Bochum, des Vereins Familiengerechte Kommune, des Kommunalen Bildungsbüros Herne und der Schulen sei es, herauszufinden, wie es den Kindern an Grundschulen geht. „Mithilfe der Ergebnisse kann der Umgebungsraum der Schülerinnen und Schüler kindgerecht gestaltet werden“, so Jan Schröder.

Mit der neuen Befragung der Viertklässler, der bestehenden UWE-Befragung und des Diagnostiktools KOMPIK (Kompetenzen und Interessen von Kindern) in Kitas werde ein „lückenloses, systematisches Bildungsmonitoring entlang der Bildungskette etabliert“, sagt der Leiter des Bildungsbüros.

Die Antworten der Befragung seien anonym. Die Ergebnisse würden von Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum ausgewertet. Im Anschluss erhielten die teilnehmenden Städte und Schulen Berichte, um daraus Projekte und Angebote entwickeln zu können, die den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. Die Ergebnisse der UWE-Studie aus den Klassen sieben und neun sowie Informationen zu der Befragung der Viertklässler gebe es auf www.entdecke-uwe.de oder der Homepage des Kommunalen Bildungsbüros auf www.herne.de/kombi . „Wir erwarten die Ergebnisse im Februar 2021 und dann beginnt die eigentliche Arbeit“, sagt Jan Schröder.

