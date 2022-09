Baustelle Herner Polizeiwache: Warum brennt nachts Licht?

Der Letzte macht (nicht das Licht aus? Die nächtliche Beleuchtung der noch nicht bezogenen neuen Herner Polizeiwache an der Cranger Straße wirft Fragen auf.

Herne. Ein Bürger fragt, warum im noch nicht bezogenen Neubau der Herner Polizeiwache nachts überall Licht brennt. Das antwortet das Bauunternehmen.

Energieverschwendung auf der Baustelle einer Behörde? Ein WAZ-Leser hatte berichtet, dass die meisten Räume der (fast fertigen) neuen Herner Polizeiwache an der Cranger Straße in der Nacht beleuchtet seien, ohne dass Arbeiter zu sehen seien. Vor dem Hintergrund der Energiekrise ein Unding, so sein Vorwurf.

Arbeiten bis in die späten Abendstunden

Das auf der Baustelle federführende Unternehmen Sideka Projektmanagement (Ibbenbüren) hat nun auf Anfrage der WAZ Stellung genommen. „Tatsächlich befindet sich die Wache in den letzten Zügen“, heißt es. Noch in diesem Jahr soll der Betrieb aufgenommen werden. „Aus diesem Grund werden auch die Arbeiten bis in die späten Abendstunden verrichtet, um das gesteckte Ziel zu erreichen.“ Dass diese Arbeiten für Außenstehende oftmals nicht einsehbar seien, sei nachvollziehbar.

„Selbstverständlich sollen jedoch nicht alle Bereiche des Gebäudes beleuchtet sein“, so Sideka. Sie hätten ihre Monteure und Nachunternehmer nochmals dahingehend sensibilisiert, dass auf das Ausschalten der Beleuchtung geachtet werde.

