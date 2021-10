In Herne-Baukau kommt es aufgrund von Baumaßnahmen zu Einschränkungen des Verkehrs. (Symbolbild)

Sanierung Baumaßnahmen in Herne-Baukau: Diese Einschränkungen gibt es

Herne. Die Stadtwerke sanieren zwei Fernwärme-Schachte in Baukau. Auf welche Verkehrseinschränkungen sich Hernerinnen und Herner einstellen müssen.

Um die Versorgung mit Fernwärme sicherzustellen, beginnen die Stadtwerke in dieser Woche mit Baumaßnahmen in Baukau. Saniert werden zwei Fernwärme-Schächte in der Kreuzung Bismarckstraße/Sedanstraße/Kaiserstraße.

Herne: Sedanstraße wird zur Sackgasse

Wie die Stadtwerke mitteilen, ist die Bismarckstraße dadurch im Kreuzungsbereich nur noch einspurig befahrbar. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Die Sedanstraße wird zur Sackgasse, weil die Zufahrt ab der Kreuzung gesperrt ist.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres. Die Stadtwerke bitten für die Einschränkungen um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel