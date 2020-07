Ein Halt der Linie RE 3 in Wanne-Eickel fällt in der Nacht von Montag auf Dienstag aus.

Eurobahn Baumaßnahmen an Linie RE 3: Halt in Wanne-Eickel entfällt

Herne. Wegen Bauarbeiten entlang der Linie RE 3 entfällt am Montag, 20. Juli, der Halt in Wanne-Eickel. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Entlang der Linie RE 3 finden am Montag, 20. Juli, Baumaßnahmen durch DB Netz statt. Aufgrund dessen entfällt der Halt mit Ankunft um 3.23 Uhr in Wanne-Eickel in Richtung Düsseldorf, teilt die Eurobahn mit. Für den Ausfall richtet das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen allen Reisenden unter www.eurobahn.de/baumassnahmen/ zur Verfügung. Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800/387 622 46 informieren. Die SEV-Haltestellen für den RE 3 in Wanne-Eickel: Busbahnhof am Hbf, Bussteig 1.

