Baum- und Strauchschnitt auf der A42 bei Herne-Crange

Herne. Die Autobahn Westfalen lässt entlang der Autobahn 42 Bäume und Sträucher schneiden. Auch auf einem Abschnitt bei Herne-Crange.

Deswegen stehe dem Verkehr zwischen Gelsenkirchen und Herne am Wochenende streckenweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Samstag, 30. Oktober, werde in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Crange zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet. Am Sonntag, 31. Oktober, gehe es dann in der Gegenrichtung nach Duisburg weiter, zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Zentrum, ebenfalls in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Die Arbeiten „wanderten“ jeweils entlang der Strecke.

