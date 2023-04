Baum stürzt auf Spielplatz: „Das ist besorgniserregend“

Herne. Die CDU verlangt nach dem Zwischenfall mit einer umgestürzten Buche in Eickel Aufklärung. Der Baum fiel ohne Anzeichen auf einen Spielplatz.

Nach dem schweren Zwischenfall mit einer umgestürzten Buche auf dem Spielplatz am Minizoo im Volksgarten Eickel fordert die CDU-Fraktion Eickel dringend Aufklärung. Der Baum war ohne Anzeichen auf einen Spielplatz gestürzt. Nach dem Vorfall war allerdings erkennbar, dass der Baum im Kern massive Schäden aufwies und krank war.

CDU-Fraktionsvize Sonntag noch selbst auf dem Spielplatz

„Bei dem frühlingshaften Wetter waren sonntags zuvor noch viele Familien, einschließlich meiner eigenen, auf dem Spielplatz. Ich möchte mir nicht vorstellen, was alles hätte passieren können, wenn der Baum zu dieser Zeit umgestürzt wäre. Da waren wohl viele Schutzengel unterwegs“, sagt Rafael Krämer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in der CDU-Bezirksfraktion dazu.

Die CDU fordert nun, auch die anderen Spielplätze im Stadtbezirk zu überprüfen. Der Sachverhalt sei „so besorgniserregend“, dass man den Vorfall in der kommenden Bezirksvertretung zum Thema machen müsse. „Wir werden zum einen hinterfragen müssen, wie es zu dem Vorfallen kam, und zum anderen, wie die Lage an den anderen Spielplätzen im Stadtbezirk aussieht“, sagt der Fraktionsvorsitzende Jascha Hoppe. „Wir, die Bezirksfraktion Eickel, sind bestürzt aber froh, dass wohl niemand zu Schaden kam. Dass nicht alle Spielgeräte in nächster Zeit nutzbar sein werden, ist aber bereits zu erkennen.“

+++ Auch interessant: Hinweise auf Kinderporno-Verdacht bei Kita-Chef aus den USA +++

Buche nur außen vital, innen hohl und mit Vorschäden

Der Baum war am Dienstagmorgen (4. April) auf den Spielplatz gekracht und hatte mindestens ein Spielgerät beschädigt. Die Stadtverwaltung hatte den Bereich umgehend weiträumig abgesperrt. Mit einem Schwerlast-Kran versuchte ein beauftragtes Unternehmen weitere Bäume im Umfeld zu sichern. Die umgestürzte Buche wurde Stück für Stück auseinandergenommen.

Dabei zeigte sich, dass die Buche nach außen zwar vital wirkte, in ihrem Innern entdeckte das Unternehmen aber einen von einer Baum-Krankheit befallenen Bereich. Die zum Teil bis zu einen Meter dicke Buche war im Kern hohl.

Die Spielgeräte sollen noch einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Auch bei den Bäumen im Umfeld zeigten sich Schäden, unter anderem durch den umstürzenden Baum. Auch weitere Bäum im Volksgarten werden laut Stadt einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Die Ergebnisse der weiteren Prüfungen sind aktuell noch nicht bekannt.

+++ Juwelier mit Spielzeugpistole bedroht: So erklärt sich der Täter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel