Bauarbeiten: Straße in Herne wird komplett gesperrt

Die Straße Lackmanns Hof in Herne wird für Bauarbeiten komplett gesperrt. Das teilt die Stadt mit. Auch Kabel werden noch verlegt.

An der Straße Lackmanns Hof im Ortsteil Baukau wird ein Kanalanschluss zum Neubau der Grundschule gelegt. Dafür, so die Verwaltung in einer Mitteilung weiter, werde die Straße ab Montag, 27. November, voll gesperrt. Das zuständige Bauunternehmen habe die Sperrung bis Freitag, 22. Dezember, beantragt. So lange sollen die Bauarbeiten aber nicht dauern: Wahrscheinlich sei der Kanalanschluss bereits nach einer Woche fertig.

Für den Schulneubau (rechts) wird ein Kanalanschluss gelegt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Nach Beendigung der Kanal-Anschlussarbeiten sollen der Gehweg aufseiten der Kita Lackmanns Hof und gegebenenfalls auch noch Teile der Straße weiterhin gesperrt bleiben, heißt es im Rathaus weiter. Grund dafür: An dieser Stelle verlege die Stadt Glasfaserkabel für den Schulneubau.

Grundsteinlegung für die Grundschule am Lackmanns Hof war vor einem Jahr. Das neue Gebäude wird den alten Standort an der Forellstraße ablösen. Für den ersten Schulneubau seit 25 Jahren nimmt die Stadt Herne rund 14 Millionen Euro in die Hand. Die Fertigstellung war zuletzt für Mai 2024 angepeilt. Das heißt, zum Schuljahr 2024/25 könnten die ersten Kinder die Klassenräume in ihren Besitz nehmen.

