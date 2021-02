Bauarbeiten im Kreuz Herne: A 42 wird kurzzeitig einspurig

Herne. Auf der A 42 steht dem Verkehr in der kommenden Woche kurzzeitig nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund sind Arbeiten an einer Böschung.

Im Kreuz Herne steht dem Verkehr auf der A 42 am Dienstag, 23. Februar, in Fahrtrichtung Duisburg in der Zeit von 10 bis 12 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Autobahn Westfalen werde in den nächsten Wochen an der dortigen Böschung arbeiten, heißt es in einer Mitteilung.

Deswegen müsse zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer eine transportable Schutzwand am Seitenstreifen aufgebaut werden. Für die Dauer des Aufbaus werde die rechte Fahrspur der Autobahn benötigt.

