Gerichtsstraße wird voll gesperrt – Anlieger im Alarmzustand

Herne. Die Gerichtsstraße in Herne wird voll gesperrt. Geschäfte und Praxen können dann nicht angefahren werden. Anlieger wollen das nicht akzeptieren.

Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung muss ab Mittwoch, 26. April, die Gerichtsstraße in Wanne im Bereich zwischen der Stöck- und der Hauptstraße voll gesperrt werden. Das teilt die Stadt Herne mit.

Aufgrund der Einbahnstraßenführung auf der Hauptstraße könnten die dortigen Ladenlokale und Ärztehäuser dann nicht mehr angefahren werden, teilt die Stadt mit. „Die erheblichen Einschränkungen sind laut der bauausführenden Firma unvermeidbar.“ Der ÖPNV bleibe über eine Umleitung bestehen. Die Maßnahme dauert laut Stadt voraussichtlich 14 Tage an.

Anliegerinnen und Anlieger der Gerichtsstraße sind wegen der geplanten Bauarbeiten im „Alarmzustand“. Robert Sibbel, Inhaber der Apotheken an der Gerichtsstraße, habe die Nachricht erst einmal verdauen müssen. Die locker-formulierte „Nicht-Anfahrbarkeit“ könne nach Rücksprache mit anderen Betroffenen in „keinem Fall akzeptiert“ werden. Es müsse eine andere Lösung gefunden werden, so Sibbel.

Sibbel: Es geht um die medizinische Versorgung der Herner Bürger

In einem Schreiben an die Stadt bittet er im „Namen der Gerichtsstraße“ angesichts der Kurzfristigkeit der Maßnahme, intern zu prüfen, ob die Einfahrt in die Hauptstraße bei Kaufland ermöglicht werden könne. „Dort könnte man zum Beispiel eine ‘Anlieger-frei-Regelung’ finden oder einfach eine Plastiktüte über das Einfahrt-verboten-Schild stülpen. Wir brauchen in jedem Fall eine rechtssichere Lösung.“

Aus mehreren Gründen müssten die anliegenden Geschäfte, Ärzte und Apotheken ohne das Risiko eines Bußgeldes anfahrbar sein, so Sibbel. Dazu zählten: Krankentransporte zu den Arztpraxen, Taxifahrten der nicht mobilen Patienten zu und von den Praxen, Lieferfahrzeuge zu den Apotheken und Arztpraxen – da es um lebensnotwendige Medikamente gehe, Botenfahrzeuge der Apotheke zur Belieferung der Kunden und vor allem stationäre Pflegeeinrichtungen mit denen offizielle Lieferverträge bestünden sowie Geldtransporte der Commerzbank-Filiale.

Es gehe nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern vor allem um die medizinische Versorgung der Herner Bürger, betont Sibbel. Das Argument der erhöhten Unfallgefahr beim Einbiegen von der Hauptstraße in die Gerichtsstraße könne der Apotheker nicht teilen. „Meine Familie betreibt die Ruhr-Apotheke seit über 60 Jahren. Jahrzehntelang war dieses Abbiegen trotz Straßenbahn- und Busverkehr möglich, ohne dass es zu nennenswerten Unfällen gekommen ist. Wir alle hier in der Gerichtsstraße sind an einem konstruktiven Dialog interessiert und für alle praktikablen Lösungen offen.“

