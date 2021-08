Bauarbeiten: Einzelne Fahrten der Linie RB 46 fallen aus

Es gibt Einschränkungen auf der Linie RB 46 in Herne: Züge fallen aus oder kommen später an.

Herne. In der Nacht von Dienstag, 3. August, auf Mittwoch, 4. August, kommt es zu Behinderungen auf der Linie RB 46 in Herne.

Weil Schienen zwischen Wanne-Eickel Hbf und Bochum Hbf erneuert würden, werde der Abzweig Herne-Rottbruch gesperrt, heißt es in einer Ankündigung des RB-46-Betreibers Abellio. Die Fahrten der Linie RB 46 werden demnach über Herne umgeleitet, ein Halt sei dort aber nicht vorgesehen. Das habe eine Verspätung von fünf bis zehn Minuten zur Folge.

Herne: Schienenersatzverkehr am Hauptbahnhof Wanne-Eickel

Bedingt durch diese Verspätungen fallen einzelne Fahrten zwischen Wanne-Eickel Hbf und Gelsenkirchen Hbf aus und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt, heißt es weiter. Die Busse halten am Wanne-Eickel Hbf (Bussteig 4). Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne seien online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehr aktuell“ abrufbar. Fahrgäste hätten außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.

