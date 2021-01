Bauarbeiten: Auf A 43 bei Herne werden Fahrbahnen gesperrt

Herne. Auf der A 43 bei Herne kommt es wegen Bauarbeiten zu weiteren Einschränkungen: Zeitweise werden Fahrbahnen und eine Auffahrt gesperrt.

Auf der A 43 bei Herne kommt es zu Einschränkungen: Die Autobahn Westfalen repariert an diesem Donnerstag, 28. Januar, Schutzplanken zwischen den Anschlussstellen Bochum-Riemke und Bochum-Gerthe, heißt es in einer Mitteilung. Deswegen sei in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen frei.

Weil Schäden an der Fahrbahn beseitigt werden müssen, sperrt die Autobahn Westfalen außerdem in der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. auf 30. Januar, von 20 bis 5 Uhr die Auffahrt Bochum-Riemke auf die A 43 in Fahrtrichtung Münster.