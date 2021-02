„Bandfusion Clip Royal“ sucht Musikvideos aus Herne

Alles ein bisschen anders: Wer bei „Bandfusion Clip Royal“ mitmachen will, bewirbt sich mit einem Video. Sieben Bands sind dann beim Livestream am 4. März dabei.

Herne. Das beliebte Herner Live-Format Bandfusion zieht ins Internet: Die besten sieben Bands werden mit ihren Clips im Livestream präsentiert.

Sieben Bands, sieben Musikvideos - und das ganze vor einem Millionen-Publikum als Fusion von Livestreams im World Wide Web: Davon träumen die Veranstalter der Bandfusion von Rockbüro und RoomService in Coronazeiten. Denn so, wie die Fans den temporeichen Bandwettstreit aus den Flottmann-Hallen kennen oder von den Open-Air-Veranstaltungen im Schlosspark, wird sie aus nahe liegenden Gründen nicht zu erleben sein.

Deshalb nun der Aufruf an alle Bands, sich mit einem Videoclip in beliebiger Länge zu bewerben. Besonders gerne gesehen sind Herner Bands, aber auch Musiker aus anderen Städten sollen eine Chance bekommen, erklärt Mitveranstalter Chris Wawrzyniak. „Bandfusion Clip Royal“ nennt sich das Ganze. Die Idee: Eine Jury sucht aus den eingesendeten Clips die besten sieben heraus und stellt ein digitales Line-Up zusammen. Die Bandfusion wäre nicht die Bandfusion, wenn nicht auch in diesem Jahr eine Stoppuhr mitlaufen und der zeitliche Rahmen festgesetzt wäre. „Vollgas in 90 Minuten“, versprechen die Veranstalter. Live dauert der Abend gerne mal vier bis fünf Stunden.

Publikum kann interaktiv teilnehmen

Da war doch mal was …. Bandfusion in Vor-Corona-Zeiten im Schlosspark Strünkede. Ein Bild aus dem Juni 2019. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Für die technische Umsetzung an den Computern und am Mischpult sorgen die Masterminds im Backoffice vom Rockbüro und dem RoomService. Hierbei werden Zoom-Konferenzen und Twitch Livestreams zusammengeführt, so dass dem Publikum eine interaktive Teilnahme möglich ist.

Le Pjär moderiert die Veranstaltung traditionsgemäß aus den Flottmann-Hallen in Herne und unterhält sich mit den teilnehmenden Bands via Zoom-Konferenz. Anders als in den vergangenen Jahren versprechen das Rockbüro und der RoomService in diesem Jahr Gewinne für alle teilnehmenden Bands. Neben einem Radio Feature bei Radio Herne können sie Proberaummiete, Fotoshootings, einen Musikvideodreh, einen Gutschein für Merchproduktion oder Gitarrenservice, gewinnen.

Die „Bandfusion Clip Royal“ geht online am Donnerstag, 4. März, um 20 Uhr über den Wartesaal.TV Kanal. Der digitale Eintritt ist kostenlos, es steht aber ein Spendenkonto zur Verfügung, dessen Einnahmen auf alle teilnehmenden Bands aufgeteilt wird.

Bands können sich mit einer E-Mail an lockdown@bandfusion.de mit einem Link zu ihrem Musikvideo bis zum 17. Februar bewerben.