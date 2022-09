Bahnmitarbeiter in Herne von Mann mit Steinen attackiert

Herne. Nachdem ein Bahnmitarbeiter in Herne einem Mann aus dem Gleisbett helfen wollte, hat dieser ihn mit Steinen beworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter soll am Montag, 19. September, am Bahnhof Herne einen Bahnmitarbeiter mit Steinen beworfen haben, als dieser ihm aus dem Gleisbett helfen wollte. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Laut Bundespolizei wurde der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges gegen 3 Uhr auf einen Mann am Herner Bahnhof aufmerksam, welcher sich im Gleisbereich aufhielt. Der Unbekannte hatte zuvor unbefugt diesen Bereich betreten. Der 54-Jährige habe diesen auf sein Fehlverhalten hinweisen wollen und verließ dafür den Führerstand des Güterzuges, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt an einem Bahnsteig. Der Bahnmitarbeiter habe dem Mann aus dem Gleisbett helfen wollen und ihm dafür die Hand gereicht. Daraufhin soll dieser Schottersteine aus dem Gleisbett genommen und diese gegen die Hand des 54-Jährigen geschlagen haben. Anschließend sei er aus dem Gleis geflüchtet, so die Polizei.

Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Einsatzkräfte der Bundespolizei befragten den Bahnmitarbeiter aus Dortmund und fahndeten in der nahen Umgebung. Hierbei konnten sie den Unbekannten jedoch nicht mehr antreffen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu der verdächtigen Person am Bahnhof Herne machen? Die Tat hat sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden des 19. September, gegen 3 Uhr, ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

