Baerbock-Debatte: Warum Herner Grüne in die Offensive gehen

Herne. Ist der Wahlkampf gelaufen, bevor er begonnen hat? Nein, betonen Herner Grüne. Was sie zur Debatte im Fall Baerbock und zu Wahlchancen sagen.

Die Tageszeitung - taz - spricht in dieser Woche von einem „kommunikativen Desaster“ für Annalena Baerbock und die Grünen. Die (Grünen-nahe) taz wirft zudem mit Blick auf die Debatte die Frage auf: „Wie will die Partei da wieder herausfinden?“ Herner Grüne haben darauf Antworten, wie fünf Mitglieder im Gespräch mit der WAZ signalisieren. Konkret: mit Inhalten und Argumenten, ohne weitere Fehler und vielleicht auch ein wenig mit Unterstützung des Wetters.

Der Fall Baerbock

Es ermüde sie, dass sich der Wahlkampf vor allem um die Person Annalena Baerbock drehe, seufzt Grünen-Co-Vorsitzende Claudia Krischer im Gespräch mit der WAZ. Ja, natürlich seien Fehler gemacht worden, räumt sie wie ihr Vorstandskollege Stefan Kuczera ein. Seine Analyse: „Wir haben uns als Grüne da in den vergangenen Wochen ein Stück weit auf ein Feld ziehen lassen, auf dem es für uns nichts zu gewinnen gibt.“ Hinzu komme: „Die Buchveröffentlichung von Annalena Baerbock war unnötig“, findet Ratsfraktions-Vize Tina Jelveh. Trotz aller Eingeständnisse: Von einem „kommunikativen Desaster“ könne man hier aber nicht reden, so der Konsens bei den Herner Grünen.

Die Fehler der Anderen

Die Herner Grünen-Chefin Claudia Krischer - hier 2020 beim Gespräch in der WAZ-Redaktion - will im Wahlkampf nicht nach den Fehlern anderer Kanzlerkandidaten suchen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Bei einer Auflistung der von allen drei Kanzlerkandidaten begangenen Fehler würden jene von Annalena Baerbock im Vergleich harmlos ausfallen, sagt der Herner Grünen-Bundestagskandidat Jacob Liedtke. Anders als Armin Laschet und Olaf Scholz gehe sie damit aber offen um und übe Selbstkritik, sagt Justus Lichau, Ratsherr und Sprecher der Grünen Jugend. „Das vermisse ich bei den anderen.“ Claudia Krischer erhebt die grundsätzliche Forderung, dass die Grünen erst gar nicht nach persönlichen Fehlern anderer Kanzlerkandidaten suchen sollten: „Auf dieses Niveau sollten wir uns nicht begeben. Ich bin nicht bereit, in Herne einen solchen Wahlkampf zu führen.“

Adé Kanzlerschaft?

Natürlich habe Annalena Baerbock trotz des Absturzes der Grünen in Umfragen nach wie vor die Chance, Bundeskanzlerin zu werden, erklärt Stefan Kuczera. Und auch Justus Lichau betont: „Der Wahlkampf ist noch nicht gelaufen.“ Bei seinen Parteifreundinnen Tina Jelveh und Claudia Krischer hört sich dies nicht ganz so optimistisch an – sprechen sie in dieser Frage doch eher von einer „Hoffnung“ als von einer festen Überzeugung. Doch auch darauf weist Jelveh hin: Es sei belegt, dass sich immer mehr Menschen erst kurz vor dem Urnengang für eine Partei entschieden. „Knapp drei Monate bis zur Wahl sind noch eine halbe Ewigkeit“, sagt Kuczera.

Und jetzt: Inhalte

Grünen-Ratsfrau Tina Jelveh glaubt, dass das Wetter im Wahlkampf noch eine Rolle spielen könnte. Foto: Hartmut Bühler

„Wir haben noch genug Zeit, in die inhaltlichen Debatten zu kommen“, sagt Kandidaten-Neuling Jacob Liedtke. Die Auseinandersetzung mit Themen sei auch bitter nötig, denn: „Ich habe noch nie eine Wahl erlebt, die von derart großer Bedeutung ist.“ Es würde der gesamten Gesellschaft guttun, endlich über Rezepte gegen den zerstörerischen Klimawandel zu reden und nicht über Lebensläufe und fehlende Fußnoten in Büchern. Auch das Wetter könne im Wahlkampf noch eine besondere Rolle spielen, glauben Tina Jelveh und Justus Lichau. Extremwetterereignisse wie Starkregen oder längere Hitzeperioden machten das Thema Klimaschutz dringlicher.

Joker Habeck?

Sollte Annalena Baerbock noch gegen Robert Habeck ausgetauscht werden? Diese jüngst ebenfalls in der taz vorgeschlagene Rochade halten Herner Grüne für völlig ausgeschlossen. „Nein, auf keinen Fall, absolut nicht“, so Tina Jelvehs vehementer Widerspruch. Bei aller Wertschätzung für Habeck: Die Grünen hätten sich ja ganz bewusst für Baerbock entschieden, weil sie angriffslustiger und selbstbewusster sei sowie für einen personellen Wandel stehe. Das gelte nach wie vor.

Der Herner Wahlkampf

Eigentlich seien sie schon längst im Wahlkampf, auch wenn dies für die Öffentlichkeit - zum Beispiel durch Infostände – noch nicht sichtbar sei, sagt Claudia Krischer. Drei überregional bekannte Bundespolitiker würden nach Herne kommen: Bundestagsfraktions-Vize Oliver Krischer (nicht verwandt oder verschwägert mit Claudia Krischer), die parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann und die Gelsenkirchener Abgeordnete Irene Mihalic, die sich bundesweit als Innenpolitikerin einen Namen gemacht habe. Die 3 spielt bei den Herner Grünen auch noch in anderer Hinsicht eine besondere Rolle, denn: Auf den im Wahlkampf wichtigsten drei Schaltstellen sind ausschließlich Neulinge am Start. Das gilt für die Parteispitze Kuczera/Krischer und für Kreisgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Stephan Tondorf ebenso wie für den Kandidaten Liedtke.

Irene Mihalic, Grünen-Expertin für Innenpolitik, kommt im Wahlkampf nach Herne. Foto: Bernd von Jutrczenka / picture alliance/dpa

Das Wahlziel

Magere 5,3 Prozent erzielten die Grünen bei der Bundestagswahl 2017 in Herne, 15,8 Prozent waren es bei der Kommunalwahl 2020. Und diesmal? „Ich würde gerne die SPD-Bundestagsabgeordnete maximal ins Schwitzen bringen“, so Jacob Liedtkes offensive Ansage. Und wie auf Bundesebene gelte für die Grünen auch in Herne: „Wir wollen die CDU attackieren.“ Und in Zahlen? Ein paar Prozent wollten sie im Vergleich zur Kommunalwahl noch drauflegen, so Liedtke.