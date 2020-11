Automatenaufbruch in Herne: Polizei fahndet mit Fotos

Herne. In Herne haben mehrere Täter versucht, Ticketautomaten in einem Parkhaus aufzubrechen. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Tätern.

Mehrere Täter haben versucht, zwei Ticketautomaten in einem Herner Parkhaus aufzubrechen. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei jetzt zwei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer? Der Vorfall hatte sich am frühen 25. August (Dienstag) im Parkhaus am Kino an der Museumsstraße 2 in Herne ereignet.

Gegen 2.30 Uhr betraten die Täter laut Polizei das Gebäude und begannen damit, die beiden Automaten aufzubrechen. Der Erfolg blieb jedoch aus, denn die entstandenen Löcher waren nicht groß genug, um die Geldkassette zu entfernen, weshalb die Täter kurze Zeit später unverrichteter Dinge flüchteten, so die Polizei.

Das Regionalkommissariat (KK 35) führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 02323 / 950 8510 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Foto: Polizei

