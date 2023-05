Autohändler mit Sitz in Herne wechselt den Besitzer

Herne. Die Tiemeyer AG, die auch in Herne einen Standort hat, übernimmt einen großen Autohändler mit Sitz in Herne. Das steckt hinter dem Deal.

Die Tiemeyer AG, die auch in Herne einen Standort hat, übernimmt einen großen Autohändler mit Sitz in Herne.

Das Unternehmen aus Bochum übernimmt zum 1. Juni die Auto Darmas GmbH, die ihren Verwaltungssitz in Herne am Westring hat. Die Automobilhandelsgruppe Darmas hat Standorte in Bochum, Herne, Castrop-Rauxel, Dinslaken, Recklinghausen, Oer-Erkenschwick, Datteln und Lüdinghausen und vertreibt neben der Kernmarke Hyundai auch die Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep, heißt es in einer Mitteilung.

Marc Darmas bei der Auszeichnung als „Best Dealer of the World“. Foto: Darmas

Gemessen an den Verkaufszahlen sei Darmas der größte Hyundai-Händler in Deutschland. Das Familienunternehmen, das von Marc Darmas geführt wird, wurde 1993 gegründet und ist in der Vergangenheit mehrfach von Hyundai ausgezeichnet worden, unter anderem als „Best Dealer of the World“.

190 Mitarbeitende werden übernommen

Mit der Übernahme wolle Tiemeyer weitere Zielgruppen erschließen und seine Stellung ausbauen. Derzeit beschäftige die Tiemeyer-Gruppe rund 1800 Mitarbeitende an insgesamt 32 Standorten in 14 Städten mit den Marken Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Cupra und Volkswagen-Nutzfahrzeuge.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Nach der Übernahme sollen die etwa 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden. Darüber hinaus werde Marc Darmas über die nächsten Jahre weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Weitere Einzelheiten sollen am Donnerstag bekannt gegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel