Blaulicht Autofahrerin (62) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne. Bei einem Alleinunfall in Herne ist eine 62-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Unfall am Dienstag, 7. November, ist eine 62-jährige Autofahrerin aus Herne schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war die Hernerin gegen 13.35 Uhr mit ihrem Wagen auf der Brennerstraße in Richtung Bielefelder Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde dieser gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Das Auto der Hernerin kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die linke Seite und rutschte bis auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 62-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Alle drei Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Polizeibeamte sperrten die Brennerstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel