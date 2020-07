In Herne hat ein Autofahrer Öl verloren. Ein Rollerfahrer stürzte daraufhin auf der Ölspur und verletzte sich. (Symbolbild)

Polizei Autofahrer verliert Öl in Herne: Motorrollerfahrer stürzt

Herne. Nachdem ein Autofahrer in Herne Öl verloren hatte, ist ein Rollerfahrer auf der Ölspur gestürzt. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Nachdem er einen Bordstein touchiert hatte, hat der Wagen eines 31-Jährigen aus Gescher eine Ölspur hinterlassen. Dadurch stürzte hinter ihm ein Motorrollerfahrer (40). Laut Polizei hat sich der Vorfall am Dienstag, 28. Juli, in Baukau ereignet.

Gegen 15.55 Uhr war der Autofahrer beim Einbiegen auf die Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 110 gegen einen Bordstein gefahren. Nach eigener Aussage hielt er kurz an und bemerkte, dass der Wagen beschädigt war und Öl verlor. Dennoch setzte er seine Fahrt fort, um – wie er später angab – das Auto auf einem Parkplatz abzustellen. Weit kam er nicht: Nach rund 200 Metern blieb sein Wagen aufgrund des massiven Ölverlusts liegen, teilt die Polizei mit.

Motorrollerfahrer verliert auf Ölspur die Kontrolle

Im Kreisverkehr an der Funkenbergstraße geriet dann ein Motorrollerfahrer (40, aus Recklinghausen) hinter ihm in die Ölspur, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 31-Jährigen sicher. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Kräfte der Feuerwehr und des Herner Tiefbauamtes streuten die Fahrbahn ab. Polizeibeamte sicherten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier.