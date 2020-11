Autofahrer und E-Scooter-Fahrer stoßen in Herne zusammen

Herne. In Herne sind ein Autofahrer (62) und ein E-Scooter-Fahrer (24) in einem Kreisverkehr zusammengestoßen. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Unfall in Herne-Holsterhausen : Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer (62 und 24 Jahre, beide aus Herne) sind am Samstagmittag, 21. November, in einem Kreisverkehr zusammengestoßen. Gegen 12.25 Uhr fuhr der Autofahrer nach aktuellem Stand der Polizei von der Dorneburgerstraße stadteinwärts in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer, der bereits von der Bielefelder Straße aus in den Kreisverkehr eingefahren war.

Der 24-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

