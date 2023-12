Blaulicht Autofahrer (34) nach Verkehrsunfall in Herne schwer verletzt

Herne Bei einem Unfall in Herne-Baukau ist ein 34-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er kollidierte mit einem anderen Auto.

Ein 34-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. Dezember, in Herne-Baukau schwer verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Polizei befuhr der 34-jährige Herner gegen 21.20 Uhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen. In Höhe der Hausnummer 130 wendete er seinen Pkw. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 22-jährigen Recklinghäusers, der zeitgleich zum Überholen ansetzte, so die Polizei.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

