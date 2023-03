Blaulicht Auto prallt nachts in Herne gegen Ampel – Wer saß am Steuer?

Herne. In Herne ist ein Paar (beide 19) mit dem Auto nachts gegen eine Ampel gefahren. Dabei war Alkohol mit im Spiel. Nur: Wer saß am Steuer?

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen: Sie will wissen, warum ein Auto in der Nacht gegen eine Laterne geprallt ist – und wer am Steuer saß.

Wie die Polizei mitteilt, waren nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 3.30 Uhr am Samstagmorgen, 4. März, ein Herner und eine Hernerin (beide 19) in Wanne-Eickel mit einem Pkw auf der Dahlhauser Straße in Richtung Edmund-Weber-Straße unterwegs. Beim Abbiegen prallte das Auto aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Fußgängerampel. Während der Unfallaufnahme wies sich der 19-jährige Herner zunächst als Fahrer des Fahrzeugs aus. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch in seiner und der Atemluft seiner 19-jährigen Begleiterin feststellten, gab er an, nicht gefahren zu sein. Die Beamten, so heißt es weiter, führten einen Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen durch, der einen Wert von 0,6 Promille ergab.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Die beiden 19-Jährigen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Da nicht klar war, wer letztendlich am Steuer saß, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Auch der Führerschein des Herners wurde sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen soll nun geklärt werden, wer den Pkw gefahren hat. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-5206.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel