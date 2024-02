Auto durchgerostet: Polizei stoppt Schrottsammler aus Herne

Herne Mängel ohne Ende hat die Polizei an einem Kleintransporter aus Herne entdeckt. Türen und Schweller waren durchgerostet. Das war aber nicht alles.

Die Polizei hat in Schwerte einen Schrottsammler aus Herne gestoppt, der in einem völlig maroden Fahrzeug unterwegs war. Die Beamten stellten Mängel ohne Ende fest.

Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten den Herner am Dienstag, 13. Februar, gegen 9 Uhr in Schwerte an und kontrollierten ihn und seine Papiere. Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen rumänischen Schrottsammler. An seinem Kleintransporter entdeckten die Einsatzkräfte zahlreiche Mängel, unter anderem an der Abgasanlage. Außerdem staunten die Polizisten über durchgerostete Türen und Schweller. Nicht zuletzt war der Motor undicht, Ölverlust war die Folge. Und: Ein Fahrtenschreiber war in dem Fahrzeug ebenfalls nicht vorhanden, heißt es weiter.

+++ Nachrichten aus Herne: Lesen Sie auch: +++

Die Polizisten zogen laut Mitteilung einen unabhängigen Gutachter hinzu. Dieser stufte den Transporter als verkehrsunsicher ein. Die Beamten stellten daraufhin die Kennzeichen des Fahrzeugs und die Zulassung sicher. Der Herner muss sich nun wegen mehrerer Rechtsverstöße verantworten, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel