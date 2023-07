Auswertung: Herne ist „deutsche Fast-Food-Hauptstadt“

Herne. Herne ist „deutsche Fast-Food-Hauptstadt“. Diesen Titel hat der Lieferdienst Uber Eats verliehen. Wie es zu dieser zweifelhaften Ehre kam.

Burger, Pizza, Pommes & Co.: In Herne wird deutschlandweit am meisten Fast Food bestellt – das zumindest sagt eine Auswertung von Uber Eats. Der Lieferdienst nennt Herne deshalb „deutsche Fast-Food-Hauptstadt“. Hintergrund ist der „Junk Food Day“ an diesem Freitag, 21. Juli. Dazu hat der Lieferdienst eine Statistik veröffentlicht. 41 Prozent der Bestellungen in Herne waren demnach Fast Food. Mit diesem Wert liege Herne unangefochten vorn im Land.

Immer nur Salate, Bowls und Smoothies machen offensichtlich auch nicht glücklich. In Herne demnach noch viel weniger als anderswo. Auf Platz zwei der Uber-Eats-Statistik liegt Oberhausen: In den dortigen Restaurants bestanden die Bestellungen zu 34 Prozent aus Junk Food. Auf den weiteren Plätzen: Darmstadt und Bochum (jeweils 32 Prozent) und Kiel (31 Prozent). Gründe für die Fast-Food-Vorliebe in Herne beziehungsweise im Ruhrgebiet nennt das Unternehmen nicht, auch gibt es keinen Einblick in die tatsächliche Zahl der Bestellungen.

Uber Eats startete vor knapp einem Jahr in Herne. Per App oder auf der Internetseite ubereats.com wählen Kundinnen und Kunden ihren Standort und sehen dann die Restaurants im Umkreis, die Essen zu ihnen liefern. Die Bezahlung läuft bargeldlos über das Portal, wer möchte, kann aber auch bar zahlen. Außerdem wird in der App auch darüber informiert, wie weit der Zubereitungsprozess schon fortgeschritten ist. Die Zahl der Partnerrestaurants liegt vor Ort bei rund 50.

