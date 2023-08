Auswertung: Cranger Kirmes ist beste Kirmes in Deutschland

Die Cranger Kirmes ist die beste Kirmes in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von Travelcircus.

Herne. Die Auswertung eines Reiseportals zeigt: Die Cranger Kirmes ist die beste Kirmes in Deutschland. Warum der OB von einer Sensation spricht.

Die Crange Kirmes ist die beste Kirmes in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Reiseportals Travelcircus. Die Reiseexperten haben die größten und beliebtesten Volksfeste ausfindig gemacht, herausgefunden, welches Bundesland die meisten Feste feiert und die Top-9-Jahrmärkte in Deutschland untersucht, die dieses Jahr noch stattfinden.

Mit 16,500 Punkten landete die Cranger Kirmes auf dem ersten Platz in Deutschland – noch vor dem Oktoberfest in München (15,563 Punkte). Auf Platz drei liegt der Hamburger Dom (15,426) und die Rheinkirmes in Düsseldorf auf Platz vier (14,720).

Oberbürgermeister Frank Dudda freut sich sehr über das Ergebnis: „Für mich ist es schlicht eine Sensation, dass wir beim Ranking der beliebtesten Volksfeste in Deutschland das Oktoberfest klar geschlagen haben. Mit einer solchen Nachricht würde ganz Bayern drei Tage feiern. Wir haben das Oktoberfest in der Beliebtheit glatt abgehängt.“

„Bei mehr als 438 Volksfesten ist es gar nicht so einfach, das beste zu wählen“, heißt es auf der Travelcircus-Website. „Um einen Überblick zu bekommen, wie viele Volksfeste es in Deutschland gibt, haben wir als erstes anhand von de.wikipedia.org/wiki/Volksfest und volksfeste-in-deutschland.de alle Feste ausfindig gemacht. Um die Top 9 zu küren, haben wir im Anschluss nur Rummel mit einem Google-Suchvolumen von über 1000 einbezogen, die in diesem Jahr noch stattfinden werden. Weihnachtsmärkte wurden allerdings nicht berücksichtigt.“

Cranger Kirmes liegt vor dem Oktoberfest in München

Bei den verbleibenden 72 Kirmessen sei geprüft worden, ob bereits eindeutige Daten zu Attraktionen veröffentlicht worden seien, Lagepläne verfügbar seien oder vergleichbare Werte aus dem Vorjahr bereitstünden. 21 Volksfeste seien dabei dann noch übrig geblieben. Diese wurden in folgenden Kategorien untersucht: Nachfrage bei Google, Beliebtheit bei Instagram, Anzahl der Attraktionen und Bonuspunkte – beispielsweise für Tage mit ermäßigten Preisen.

In den drei Rubriken Nachfrage, Beliebtheit auf Instagram sowie Anzahl der Attraktionen konnten laut Travelcircus jeweils fünf Punkte ergattert werden. Durch die maximalen fünf Bonuspunkte hätten die Volksfeste die Möglichkeit gehabt, ihr Punktekonto auf insgesamt höchstens 20 Punkte aufzustocken.

Bei der Cranger Kirmes teilten sich die Punkte so auf: Nachfrage 5,000; Beliebtheit bei Instagram 2,500; Anzahl der Attraktionen 5,000; Bonuspunkte 4,000.

