Ausweichmanöver: Betrunkener Herner kracht in geparktes Auto

Herne. Weil plötzlich ein Mann über die Straße ging, musste ein Pkw-Fahrer ausweichen und krachte in ein Auto. Dann kam heraus: Er war alkoholisiert.

In der Nacht zu Sonntag, 18. September, ist in Herne ein betrunkener Autofahrer (30) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen Fußgänger, der an dem Unfall beteiligt ein soll.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Herner mit seinem Wagen gegen 0.15 Uhr im Ortsteil Sodingen auf der Straße Landwehrweg in Richtung Gysenbergstraße, teilte die Polizei am Sonntag mit. In Höhe der Hausnummer 60 überquerte plötzlich ein 20 bis 25 Jahre alter Fußgänger die Fahrbahn. Der Autofahrer musste ausweichen und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparktem Wagen; dabei verletzte sich der Autofahrer leicht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam es nicht. Dieser entfernte sich.

Die Polizisten, die nach dem Unfall eintrafen, stellten bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch im Atem fest. Ein Alkoholtest verlief mit einem Wert von über 1,6 Promille positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, heißt es weiter. Eine Frau hörte den Knall auf der Straße und beobachtete einen etwa 1,70 Meter großen, 20- bis 25 Jahre alten Mann mit braunen Haaren, der wegging. Er trug eine dunkle Hose sowie ein helles Oberteil.

Das Verkehrskommissariat bittet insbesondere den Fußgänger, sich zur Geschäftszeit unter 0234 909-5206 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

