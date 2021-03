Patricia Eichert stellt in der Künstlerzeche ihre inszenierten Fotografien aus - ab Samstag darf wieder Publikum kommen.

Kunst Ausstellungen in Herne wieder für Publikum zugänglich

Herne. Nach den Lockerungen dürfen Ausstellungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Künstlerzeche und Flottmann-Hallen freuen sich.

Die Künstlerzeche öffnet ab Samstag, 13. März, wieder ihre Türen für Besucher und Besucherinnen. Die aktuelle Ausstellung mit Patricia Eicherts inszenierten Fotografien kann dann bis Sonntag, 4. April, besichtigt werden. Innerhalb des Gebäudes besteht Maskenpflicht (medizinische Masken oder FFP2) und ein Besuch ist nur mit Voranmeldung während der Öffnungszeiten (mi/sa 15–18 Uhr, so 14–17 Uhr) mit genauer Uhrzeit möglich. Anmeldung unter info@kuenstlerzeche.de oder telefonisch 0177 8643395. Es dürfen maximal sieben Personen gleichzeitig die Ausstellung besuchen. Die Künstlerzeche hat ein Video produziert, in dem Patricia Eichert mit Falko Herlemann über ihre Arbeiten spricht. Es ist in der Ausstellung, auf der Web-Seite der Künstlerzeche und über den YouTube-Kanal der Künstlerzeche zu sehen: https://youtu.be/4nf_16u-LO8. Mehr auf www.kuenstlerzeche.de.

Flottmann-Hallen freuen sich auf Ausstellungseröffnung

Auch die Flottmann-Hallen dürfen eingeschränkt wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Das Team freut sich sehr, zur Ausstellungseröffnung von Herbert Mehler und Sonja Edle von Hößle mit Skulptur und Malerei wieder Gäste begrüßen zu können. Die stille Eröffnung ist am Samstag, 20. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Das Künstlerehepaar ist anwesend. Besucher werden gebeten, sich ein Zeitfenster für die Ausstellungseröffnung zu reservieren: 14 bis 14.45 Uhr, 15 bis 15.45 Uhr, 16 bis 16.45 Uhr, 17 bis 17.45 Uhr. Ab sofort ist eine telefonische Anmeldung unter 02323 16-2956 möglich. Für Besuche zwischen 20. März und 2. Mai kann zu den Öffnungszeiten reserviert werden: di-so 14-18 Uhr unter 02323 16 3078. In der Ausstellung gilt die Corona- Schutzverordnung.